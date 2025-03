Qualificazione Champions, corsa a sei: Lazio senza energie, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo la corsa Scudetto, in questo campionato anche la corsa per il quarto posto sembra potrà decidersi all'ultimo, o quasi. La Lazio nelle ultime settimane si è spenta ma, considerando i rallentamenti delle concorrenti, è ancora lì. Dovrà stare attenta a chi ha risalito la classifica nel girone di ritorno, su tutte la Roma, che da -15 è arrivata a ben -2 dai biancocelesti, e soprattutto cercare di fare punti nonostante il calendario complicato.

Ora c'è la sosta, ma al ritorno la Lazio affronterà Torino, Atalanta e proprio il derby: tre partite difficilissime e fondamentali per capire se la squadra ha ricaricato le pile. Poi altre big arriveranno a fine campionato, con la Juventus alla terzultima e l'Inter alla penultima giornata, ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, arrivati a quel punto la Lazio potrebbe avere la strada dell'Europa League per arrivare in Champions. Difficile sì, ma non impossibile.

Tanto faranno anche i rendimenti delle altre concorrenti al quarto posto: Bologna, Juventus, Roma, Milan e Fiorentina. La Viola ha battuto 3-0 la Juve, ma ha difficoltà con le piccole; i bianconeri sono nel caos, ma i prossimi impegni saranno più morbidi. La Roma viaggia a ritmo scudetto, un po' come il Bologna che appare inarrestabile. Il Milan invece è indecifrabile, ma viene da due rimonte consecutive: i rossoneri, però, avranno cinque sfide contro le prime.