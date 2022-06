Rimborsi Europa, ecco quanto ha guadagnato la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si riqualifica in Europa per la sesta volta consecutiva. La formazione di Maurizio Sarri infatti ha chiuso il campionato in quinta posizione agguantando la qualificazione in Europa League. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Serie A ha approvato all’unanimità anche per il triennio 2012-24 il contributo spettante alle formazioni partecipanti ad Europa e Conference. La cifra per le tre squadre qualificate in totale è di 7,5 milioni di euro, quindi 2,5 ciascuna a Lazio, Roma e Fiorentina. La discussione sull’assegnazione dei diritti tv per l’area Mena invece è stata nuovamente rinviata. Sul tavolo c'è l’offerta di Abu Dhabi Media, che però ha durata quinquennale, motivo per cui si è deciso di attendere la discussione sugli emendamenti della Legge Melandri in questa settimana. La nuova Assemblea dunque dovrebbe essere convocata lunedì in videoconferenza, stesso giorno in cui si terrà anche un Consiglio Federale.