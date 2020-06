Ripartenza calcio, bocciato l'algoritmo si fa strada la media punti: la situazione

Algoritmo no, media punti sì. Moltiplicare la media punti stessa di una squadra per il numero di giornate mancanti, il prodotto saranno i punti in classifica del club. Eccolo il nuovo modello proposto e che sarà discusso in fase di Assemblea venerdì. L’idea è della Lega di A, verrà discussa già oggi nella riunione con le componenti convocata dalla Figc, e ovviamente sarà tema centrale di domani. La base di partenza è la stessa dell’algoritmo, riporta la rassegna stampa di Radiosei: può essere applicata solo nel caso in cui la Serie A fosse costretta allo stop definitivo e le squadre avessero giocato, fino a quel momento, un numero differente di partite. Senza parità di gare, dunque, il calcolo proposto dalla Lega vuole andare a semplificare i parametri federali, mentre nel caso di parità di partite si andrebbe verso la cristallizzazione della classifica.

NO PLAYOFF/PLAYOUT. Scartata anche l'ipotesi spareggi, Piano B nella testa di Gravina. Molti presidenti non hanno apprezzato l'idea, dunque nessun cambio format. A meno che non si riesca a partire col campionato il 20 giugno per una positività, in quel caso la Figc riproporrebbe gli scontri diretti da disputare quando tutti i giocatori coinvolti fossero guariti e in condizione. Si proverà a portare a termine ogni giornata. Una volta ripartito il campionato non saranno ammessi cambi di format. La discussione inizierà nel vertice di oggi (sarà preceduto in mattinata dal comitato di presidenza federale per l’approvazione del bilancio). Seguirà il vertice tra le componenti preparatorio al consiglio federale di lunedì prossimo: il presidente Gravina disegnerà lo scenario Figc, la Lega ha già in mente la propria controproposta.