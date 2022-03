Roma, allarme Pellegrini, oggi nuovi test per tentare il recupero: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'andata saltò il derby per una squalifica, adesso rischia di dare ancora forfait a causa della tonsillite. Non sembra esser fortunato Lorenzo Pellegrini quando si tratta di derby. Il tempo stringe, il giallorosso continua ad avere qualche linea di febbre dai minuti seguenti a Roma - Vitesse. È stato sottoposto al tampone per il Covid ma ha dato esito negativo. Questa è una buona indicazione ma non assicura un recupero completo per il match di domenica, anche perché il tempo stringe.

Questa mattina, riporta la rassegna stampa di Radiosei, Pellegrini tornerà a Trigoria per effettuare nuovi test. Se starà meglio, parteciperà all'allenamento, o almeno a una parte di questo. In base a come si sentirà domani, a poche ore dalla gara, prenderà una decisione insieme a Mourinho. Di sicuro non potrà essere al cento per cento. Per questo sta prendendo sempre maggior corpo un'ipotesi intermedia: il classe '96 in panchina, Mkhitaryan alzato sulla trequarti e Sergio Oliveira in mediana a comporre la cerniera con Cristante. Presto per dirlo: al ritorno al lavoro dopo la Conference League, il tecnico non ha prova la formazione da opporre alla Lazio, bensì è andato in scena un lavoro di scarico.

In difesa Mourinho insisterà sul terzetto meglio assortito in questo periodo, preferendo Kumbulla a Ibanez, torna Mancini che in coppa era squalificato. Aperto il ballottaggio tra El Shaarwy e Zalewski a sinistra. In campo anche Cristante e Karsdorp a destra, che col Vitesse sono entrati a metà del secondo tempo per organizzare la rimonta. Qualche indicazione di più, magari, arriverà nella conferenza stampa di Mourinho di questo pomeriggio: 19.30 nella sala stampa del Centro Sportivo di Trigoria.

