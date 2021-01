Roma, caos nello spogliatoio: la squadra si rifiuta di scendere in campo per l'allenamento

Settimana dura per la Roma e per Paulo Fonseca mai così in bilico sulla panchina giallorossa. Le sconfitte nel derby e in Coppa Italia e la figuraccia rimediata in occasione dei cambi hanno travolto il tecnico come un terremoto e hanno anche fatto saltare il team manager Gombar e Zubiria. Proprio il licenziamento di Gombar sarebbe uno dei motivi della "rivolta" scoppiata ieri all'interno dello spogliatoio con i calciatori che non sono scesi in campo per l'allenamento mentre Fonseca li attendeva con il suo staff. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei oltre alla questione team manager a scatenare la reazione sarebbe stato un problema interno tra l'allenatore e un calciatore molto importante della rosa. Dopo qualche ora di acceso dibattito è stata firmata una tregua e nel pomeriggio la squadra si è allenata. Lo Spezia (bis) sarà decisivo: il weekend è ancora lungo.

