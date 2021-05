Roma, Florenzi: "Con Mourinho tutti al Circo Massimo"

Mourinho sembra esser considerato dai tifosi della Roma una sorta di "salvatore", l'allenatore in grado di poter finalmente aggiungere qualche trofeo in bacheca dopo stagioni di digiuno. Ogni anno sembra esser arrivato per i giallorossi il momento di una grande festa al Circo Massimo, rinviata puntualmente appena ci si rende conto che le cose non stiano andando proprio per il verso giusto. Ma la speranza è l'ultima a morire. Dunque, dalla Francia Alessandro Florenzi ha riprogrammato l'appuntamento. Il centrocampista del Paris Saint Germain, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha ammesso di "tifare" per lo Special One: "Mi auguro che Mourinho possa fare davvero bene. Scudetto? Lo spero, se non altro da tifoso, così potrò andare a festeggiare al Circo Massimo…"

