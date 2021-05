Inter, Eriksen: "Il karma e la Lazio hanno cambiato la mia stagione"

RASSEGNA STAMPA - L'Inter ha vinto lo Scudetto con quattro giornate di anticipo. I nerazzurri hanno inanellato una striscia positiva tra febbraio e aprile che ha permesso alla squadra di Conte di scavare un solco irrecuperabile rispetto alle altre. Christian Eriksen è stato sicuramente uno dei giocatori determinanti nella scalata dei meneghini. Da quando il mister lo ha schierato tra i titolari, non è più uscito e ha dato equilibrio e qualità alla formazione. La partita della svolta è stata quella di San Valentino contro la Lazio. In quell'occasione Conte lo preferì a Vidal, di fatto trovando la mossa vincente della stagione. Il centrocampista danese ha parlato di quella partita e della sua avventura sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue parole: «Credo nel karma, ma il 14 febbraio avrei preferito starmene in vacanza... Scherzi a parte, ogni partita giocata al mio livello può essere considerata un momento di spinta alla mia stagione. Sei mesi fa potevo essere considerato fuori, è vero, ma ora è cambiato tutto. Nessuno può prevedere il futuro, ma sono contento di restare qui e di avere uno scudetto sul petto».