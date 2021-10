Roma, ipotesi rimborso per i tifosi volati in Norvegia. E Tiago Pinto...

Il giorno dopo la debacle contro il Bodo Glimt fa ancora male alla Roma di Mourinho. Il 6-1 è un risultato inaccettabile e i tifosi hanno fatto sentire il loro malcontento. A essere particolarmente arrabbiati sono i 395 tifosi volati in Norvegia per assistere alla disastrosa sconfitta della Roma. Come sottolinea l'edizione online de Il Tempo, dopo l'imbarazzante 6-1 di ieri sera infatti la società giallorossa sta valutando in queste ore di restituire i soldi del biglietto ai romanisti presenti allo stadio: si tratta di un'ipotesi che ha preso piede all'interno del club nelle ore subito dopo la gara di Conference League in terra scandinava. L'ultima parola in questo senso spetta alla proprietà texana, che sta valutando il da farsi. Nel frattempo sui social è stato lanciato l'hashtag #rimborsoperi400dibodo, un'iniziativa nata dalla delusione per una delle sconfitte più gravi e umilianti della storia del club.

Tiago Pinto oggi non si è presemtato alla settima edizione del premio Colalucci. Il general manager della Roma, che avrebbe dovuto ricevere un premio, ha deciso di non esserci ma ha lasciato un messaggio: "Ringrazio gli organizzatori del premio Colalucci per aver pensato di conferirmi questo riconoscimento cosi prestigioso. Mi ha fatto piacere leggere tra le motivazioni che – in un periodo di grande difficoltà per il calcio a livello mondiale - abbiamo gettato con la proprietà le basi per un futuro migliore e stabile per il Club. Tuttavia, come comprenderete, il rispetto che nutro nei confronti dei tifosi della Roma e della Roma stessa non mi consente di ritirare questo premio all’indomani di una serata così dolorosa per tutti noi”.