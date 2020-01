Roma, Proietti: "Nella Lazio temo tutti, però mi fido di Fonseca"

Pensieri, sensazioni, umori. Ognuno vede e vive il derby a modo suo. Se Insegno si fida della Lazio, per esempio, Gigi Proietti fa lo stesso della sua Roma. Anzi, in particolare di Fonseca. Ecco le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Tifo per una squadra che ci fa sempre soffrire per i suoi cali… di zuccheri. Ma il tecnico merita fiducia. Della Lazio non temo solo Immobile, ma la squadra nel complesso. Obiettivamente hanno messo su un bel gruppo. Inzaghi ha fatto un miracolo. Fonseca non lo conosco personalmente, ma all’inizio non avevo in lui la stessa fiducia che ho ora. Ho capito che questo allenatore la squadra l’ha plasmata e ci sta lavorando che bene. Lo stimo come allenatore e vorrei che gli si desse molta più fiducia".

ROMA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, IL DERBY È VITA

TORNA ALLA HOMEPAGE