Rovella e Ricci, "gemelli diversi": un incrocio di mercato li coinvolge

Ricci-Rovella, a Torino un incrocio intrigante, considerando anche i precedenti di mercato. Sarri voleva Ricci a Formello nell'estate del 2023. Davanti a Lotito il "muro" di Cairo, che chiedeva 25 milioni per il cartellino del suo centrocampista. Tutto ciò indusse il presidente della Lazio a smitizzare l'obiettivo di mercato e puntare su Rovella, preso dalla Juve per 17 milioni con l'inserimento nell'operazione del prestito biennale con obbligo di riscatto di Luca Pellegrini.

Se Ricci è il play del futuro e si è già preso l'Italia, Rovella guida la Lazio. Un vero motorino del centrocampo, bravissimo nell'interdizione e nel recupero palla. Negli occhi dei tifosi c'è ancora Lucas Leiva, Nicolò sta provando a inserirsi nella scia del brasiliano. Baroni lo ha messo in coppia con Guendouzi e il suo gioco - senza un play di ruolo - è decollato.

Domenica si riproporrà il duello tra Ricci e Rovella, due dei migliori centrocampisti Under 23 della Serie A. Non sono alternativi - riporta Corriere dello Sport - ma complementari. Gemelli diversi. Poco più di un anno fa facevano coppia nel centrocampo dell'Under 21 di Nicolato. Tonali completava il trio. Ricci tocca di prima e lancia, Rovella ha trovato nel centrocampo a due la sua posizione ideale. Scelta azzeccata quella di Baroni, in controtendenza rispetto al pensiero di Sarri. Equilibrio, dinamismo, il tandem che forma con Guendouzi è d'assoluto livello.

Domani a Torino servirà una prova super per provare a fermare i granata e non perdere contatto il vertice della classifica. Ma si tratterà anche di un "esame" per Spalletti. Ricci ha scavalcato Fagioli e Locatelli. Rovella dovrà lottare e sudare per riguadagnare posizioni. Davanti ci sono dei colossi, ma continuando in questo modo con la maglia della Lazio, tutto è ancora nelle sue mani.

