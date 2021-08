Salernitana, accelerata per la vendita della società: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - La Salernitana potrebbe avere presto una nuova proprietà. Dopo la promozione in Serie A, infatti, Lotito ha lasciato nelle mani di un trust il controllo della società in attesa dell'arrivo di un nuovo investitore. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, le parti stanno valutando le manifestazioni d’interesse pervenute e ce ne sarebbe una più concreta di altre. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità. Per quello che riguarda il calciomercato, Kastanos è arrivato ieri mentre Simy è vicinissimo a diventare il nuovo attaccante granata. Per la difesa il sogno rimane lo svincolato Caceres.