Salernitana, Castori: "Tifosi contro Lotito? Io ne resto fuori"

La classifica della Serie B al momento ha la Salernitana di Castori come capolista. È prima a 28 punti, a +1 sull'Empoli. Sin qui una grande cavalcata che il tecnico ex Carpi spera di completare e chiudere con la promozione in Serie A. I meriti sono chiaramente suoi e dei calciatori, ma in un periodo storico così complicato come questo che stiamo vivendo, con il Coronavirus che ha stravolto anche la vita del calcio, "conta avere una società attenta, e noi l'abbiamo". Il riferimento è ovviamente anche al presidente Lotito, spesso contestato dai tifosi. Ma Castori si disinteressa: "Sin dall'inizio abbiamo cercato di stare fuori da questa polemica, ci siamo isolati cercando di fare il nostro lavoro senza entrare in queste dinamiche", si legge sulla rassegna di Radiosei.

