Salernitana, ora che succede? I passi dopo la cessione di Lotito

RASSEGNA STAMPA - Il comunicato sulla cessione della Salernitana alla fine è arrivato, Lotito e Mezzaroma hanno deciso per il trust e per affidare il club a Ugo Marchetti, nuovo amministratore unico, già vice comandante generale della Guardia di Finanza, che subentra a Luciano Corradi. Ed ora cosa succede? Come si legge sulla rassegna stampa di Radiosei, adesso toccherà ai legali della Figc valutare l’atto del trust e la congruità con le condizioni poste da via Allegri, in particolare quelle relative all’assoluta indipendenza e terzietà del trustee, che inoltrerà entro lunedì prossimo la domanda di iscrizione al campionato di Serie A. Poi, dopo i consueti controlli legali ed amministrativi (la Covisoc esaminerà la documentazione di tutti i club entro l’8 luglio), si avrà il definitivo via libera.

