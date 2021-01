Sampdoria, Keita: "Club che mi piace da quando giocavo alla Lazio, qui per crescere"

Lanciato calcisticamente tra i professionisti dalla Lazio, Keita Balde Diao è ora in forza alla Sampdoria, dove ha messo a segno due gol in stagione finora. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'idea di trasferirsi a Genova arriva da lontano per l'ex biancoceleste: "La Samp, intesa come squadra e società, mi è sempre piaciuta fin da quando giocavo nella Lazio e poi nell'Inter. E poi qui nella Primavera c'era anche il mio fratellino. Quando c'è stata l'opportunità di venire non ci ho pensato due volte, ho detto sì alla Samp per divertirmi e portarla in alto".

