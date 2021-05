Sassuolo, De Zerbi verso lo Shakhtar Donetsk: pronto il sostituto

Sembra essere giunta alla conclusione l'esperienza di Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il tecnico bresciano ha un accordo di massima con il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini, con cui è stato già impostato un progetto che possa permettere di avviare un ciclo. La rincorsa del Sassuolo all'Europa (la Roma è a soli 2 punti) e il fatto che nelle ultime giornate Berardi e soci abbiano inanellato una striscia di risultati favorevoli, ha convinto De Zerbi e l'amministratore delegato Giovanni Carnevali a rinviare l'incontro in cui ci saranno le comunicazioni dell'addio. Se ne parlerà a fine campionato quando sarà definito il piazzamento finale in classifica.

SOSTITUTO DI DE ZERBI - Il Sassuolo dal suo canto ha già individuato il sostituto in Vincenzo Italiano. L'attuale tecnico dello Spezia, con cui sarebbe legato fino al 2022, considera concluso il ciclo in Liguria e spinge per prendere il posto di De Zerbi. In caso di retrocessione non ci sarebbero problemi a liberarsi, con la salvezza invece lo Spezia potrebbe pretendere una compenso economico. Le alternative a Italiano sono Luca Gotti dell'Udinese e Paolo Zanetti del Venezia.

