Schillaci: "Immobile mi somiglia! Ciro è forte e sa fare gol"

RASSEGNA STAMPA - Salvatore Schillaci è rimasto nel cuore dei tifosi italiani. Totó era il centravanti della Nazionale delle Notti Magiche di Italia'90. L'ex attaccante ha parlato in una lunga intervista a Il Messaggero commentando la somiglianza con Immobile e Raspadori. Il siciliano ha detto: "Mi auguro che l'attaccante del Sassuolo possa fare bene, ma penso sia più simile a me uno come Ciro Immobile, anche se ora il calcio è cambiato. Io giocavo con la marcatura a uomo. Basta essere veloci e fai un sacco di gol. Ciro ha questa caratteristica ed è forte". I tifosi della Lazio e non solo sperano che il bomber di Torre Annunziata possa imitarlo e, perché no, fare meglio di lui trascinando gli azzurri più avanti possibile.