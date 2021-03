Sconcerti: "Scomparsi dal calcio europeo, settori giovanili da rivedere"

Non è stata di certo una stagione esaltante quella delle italiane in Champions ed Europa League con le delusioni Inter e Juventus su tutte. In questi giorni in molti hanno analizzato il momento che sta vivendo il calcio italiano e lo ha fatto anche Mario Sconcerti sulle pagine de il Corriere della Sera: "Scomparsi dal calcio europeo. I pochi soldi non spiegano il problema. I soldi sono l’inizio della soluzione, ma da soli non sono sufficienti. E poi bisogna chiedere il conto a Coverciano e bisogna rivedere i settori giovanili: sicuri che i corsi, le materie studiate, i docenti, siano adeguati al tempo che stiamo vivendo e siano adeguati per il futuro?".

