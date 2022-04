Serie A, la stagione 2022-2023 sarà una maratona: il calendario

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà un fine anno folle e un agosto di fuoco quello del 2022 per la Serie A. La stagione 2021/2022 sta per concludersi ma le vacanze quest'anno saranno piuttosto brevi: ad agosto si giocherà infatti non solo la finale di Supercoppa ma ben quattro turni di campionato. Con il Mondiale invernale alle porte non si poteva fare altrimenti considerando che per un mese, dal 21 novembre al 18 dicembre, tutti i campionati saranno fermi.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la prima giornata del prossimo campionato è in calendario domenica 14 agosto, poi si giocherà il weekend del 21, quello del 28 e l'infrasettimanale del 31. A settembre è prevista un'altra sosta per le Nazionali ma prima si giocheranno altri 3 turni (4, 11 e 18). 5 giornate si disputeranno ad ottobre (2, 9, 16, 23 e 30) e infine 3 a novembre (6, 9 e 13).

La serie A riprenderà prima dell'Epifania con la giornata in programma il 4 gennaio 2023 e sarà un vero tour de force tra campionato ma anche Coppa Italia, con gli ottavi divisi in due tranche di 3 giorni (10-12 e 17-19), le semifinali ad aprile. La finale sarà invece mercoledì 24 maggio.

Stessa compressione anche per le competizioni europee con l'avvio nei primi di settembre di Champions, Europa e Conference League. Da febbraio invece i ritmi torneranno quelli di sempre anche se le finali sono state spostate di qualche giorno rispetto al solito: 31 maggio (Conference League), il 7 giugno (Europa League a Budapest) e sabato 10 giugno (Champions a Istanbul).