Serie A, quanto è costato ogni punto: la posizione della Lazio

Bene Fiorentina, Milan, Lazio e Napoli, peggio è andata a Roma e Juventus. La classifica completa delle prime otto della graduatoria...

RASSEGNA STAMPA - L'edizione odierna de Il Foglio ha stipulato la classifica del costo medio per ogni punto conquistato in questo campionato tra il monte ingaggi e il bottino raccolto alla 38esima. L'Atalanta, che ha chiuso all'ottavo posto e quindi fuori dalle coppe, alla luce di un monte ingaggi lordo di circa 43 milioni e 59 punti ha un costo per singolo punto di 700mila euro. Rapportando gli investimenti ai risultati sportivi, Bene la Fiorentina, mentre è un trionfo quello del Milan Campione d'Italia. I viola hanno speso 0,85 milioni per ognuno dei 62 punti conquistati (monte ingaggi lordo da 53 milioni), mentre i rossoneri hanno speso 0,95 milioni per gli 86 punti, per un monte ingaggi lordo stimato in poco più di 80 milioni. Poco superiore il costo per Lazio e Napoli, che superano entrambe il milione di euro: i biancocelesti con 64 punti hanno messo a referto 1,05 milioni per punto, visto il monte ingaggi da circa 67 milioni, mentre i partenopei hanno speso 1,25 per ciascuno dei 79 punti ottenuti (monte ingaggi da 99 milioni). Chiude la graduatoria chi ha speso di più: Roma, Inter e Juve. I giallorossi hanno speso 1,49 milioni per 63 punti (monte ingaggi da 94). Non troppo distante l'Inter (137), che ha chiuso con 1,63 milioni spesi per ogni punto. Chi ha fatto fruttare peggio l'investimento sugli stipendi è la Juventus: con un monte ingaggi lordo da circa 170 milioni, hanno speso ben 2,4 milioni a punto (70).