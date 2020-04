Serie A, se si ferma il campionato chi va in Europa? Il curioso caso di Milan - Verona

Il rischio che il campionato si fermi qui non è affatto scongiurato. L'Uefa - come riporta la rassegna di Radiosei - ha fatto la voce grossa, ma ovviamente dovrà piegarsi alle decisioni governative. Quel che è certo è che, anche in caso di stop del campionato, bisognerà indicare una classifica per la partecipazione alle prossime coppe europee. Niente ranking uefa, niente titoli nobiliari: servirà la classifica di tutti i campionati per accedere alla prossima edizione della Champions e dell'Europa League. In Italia però, dove non tutti hanno giocato le stesse partite, ci sarebbe il problema per il settimo posto tra Milan e Verona.

I CRITERI: E' vero che i campionati possono decidere autonomamente, ma la Uefa ha sempre l'ultima parola sulle liste d'accesso alle coppe. E potrebbe opporsi all'iscrizione di una squadra per meriti non sportivi oppure se "esista una percezione pubblica di ingiustizia nella qualificazione". Il primo criterio è il quoziente punti/partite: divide i punti fatti per le partite giocate. Il secondo criterio considera la classifica alla 25a giornata: perché tutti hanno giocato 25 partite.

IL CRITERIO DEL QUOZIENTE: Con questo criterio in Champions sarebbero qualificate: Juve (63 punti/26 partite, 2,42 di quoziente), Lazio (62/26, 2,38), Inter (54/25, 2,08) e Atalanta (48/25, 1.92). In Europa League, sicure Roma (45/26, 1,73) e Napoli (39/26, 1,50). Ma al settimo posto (attualmente occupato dal Milan che ha un apartita in più di Verona e Parma) il coefficiente stravolgerebbe tutto e vedrebbe davanti il Verona.

ALLA 25° GIORNATA: Secondo quest'altro criterio invece la spunterebbe il Milan che, alla 25esima giornata di campionato, occupava il settimo posto della classifica di Serie A con 36 punti. Verona a inseguire con 25 punti: rossoneri quindi in Europa League.

MA C'E' LA COPPA ITALIA: C'e un però. La settima si qualificherebbe solo se non si portasse a termine la Coppa Italia. Se invece si dovesse giocare il ritorno delle semifinali tra Juve e Milan (l'andata è finita 1-1) e i rossoneri dovessero qulificarsi, allora non ci sarebbe nessun dubbio: il Milan sarebbe qualificato di diritto in Europa League.