Serie B, l'idea di Balata: playoff e playout con i tifosi

L'ultimo decreto varato dal Governo prevede la riapertura degli stadi dal 1° giugno con una capienza massima del 25%, comunque non superiore ai 1.000 spettatori. Una deroga particolare è concessa agli Europei, dove si arriverà al 25% effettivo della capienza dell'Olimpico, senza il limite dei 1.000. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata avrebbe l'intenzione di richiedere la presenza dei tifosi per playoff e playout del campionato cadetto che si disputeranno a maggio. Potrebbe essere una prova importante in vista della rassegna continentale e un passo verso il ritorno alla normalità. Ovviamente la prima interlocuzione sarà con la Figc e poi con il Ministero della Salute ed eventualmente il Cts.

