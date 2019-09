Stadio Roma, lunga attesa per la riunione decisiva: non c'è una data

In quel di Trigoria si aspetta solo una convocazione: è tutto pronto per la riunione che definirà gli ultimi dettagli relativi al progetto dello stadio di Tor di Valle. Eppure non è stata ancora fissata una data. L'ultimo step - quello più importante - da superare è l'approvazione della tanto discussa convenzione urbanistica. C'è assoluto bisogno di un nuovo meeting per procedere con l'iter amministrativo. Il compito di convocare i tecnici spetta a Roberto Botta, il vice direttore generale per i servizi per il Territorio. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, però, al momento dal suo versante tutto tace. Alla Roma, a Pallotta e ai suoi soci non resta che aspettare e trovare qualche escamotage per ingannare l'attesa.

