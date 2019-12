Supercoppa, Christillin: "Ora l'Arabia Saudita si adegui a certi canoni"

Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, ha fatto il punto sul trattamento degli organizzatori locali in Arabia Saudita nei confronti delle donne allo stadio e sui movimenti in quest'ambito dei due organi calcistici più importanti: "La Uefa e la Fifa sono impegnate da anni in una battaglia, ormai vinta, per la parità dei diritti tra uomini e donne e hanno fatto investimenti importanti nel calcio femminile. Anche in Italia stiamo cominciando a farli. Pur rispettando una cultura millenaria rispetto all'occidente, auspichiamo che anche l'Arabia Saudita si adegui a certi canoni", riporta la rassegna stampa di Radiosei.

