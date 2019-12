Supercoppa: quasi sempre trionfano i campioni d'Italia. Ma Inzaghi sa come battere la Juve

Domenica alle ore 17.45 italiane andrà in scena la 32esima edizione della Supercoppa Italiana. Il trofeo che mette di fronte la detentrice dello Scudetto con quella della Coppa Italia: dunque Juventus - Lazio. I dati statistici non sono molto confortanti per i biancocelesti, infatti il 71% delle volte (22 su 31) il trofeo lo ha alzato la squadra campione d'Italia. Ma - come riporta l'edizione odierna de Il Tempo - Inzaghi ha dalla parte sua altri dati incoraggianti: in tre delle ultime cinque edizioni il trend si è invertito e in due di queste la sfida si è decisa ai calci di rigore. Inoltre il tecnico piacentino ha già battuto la Juve in Supercoppa nel 2017 e, due settimane fa, li ha sconfitti anche in campionato. Insomma, i bianconeri sono duri a morire e sicuramente tra le migliori formazioni al mondo. Ma Inzaghi sa come batterli...

