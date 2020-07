Tardelli: "Playoff? Non c'è necessità di cambiare. Bisogna ridurre il gap tra le big e le piccole"

Tra nuove tecnologie e nuove regole, il calcio è in continuo cambiamento. Marco Tardelli, ex calciatore e attuale opinionista Rai, è uno di quelli che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non amano troppo gli stravolgimenti. "Playoff e playout? Non c'è necessità di cambiare, a meno che non si voglia cercare un modo per fermare lo strapotere della Juventus". La soluzione per lui starebbe più in un'equa distribuzione dei proventi dai diritti tv, che permetta di ridurre la forbice tra le big e le piccole squadre: "Bisogna fare in modo che chi è ricco non lo diventi sempre di più e chi lo è di meno abbia maggiori possibilità per investire."

