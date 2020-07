Fifa, piano di soccorso post Covid per le federazioni: pronti 1,5 miliardi di dollari

La pandemia del Coronavirus ha causato parecchie difficoltà non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico. Anche il calcio ne ha risentito parecchio, specie in America Latina, per questo la Fifa ha deciso di attuare un piano di soccorso per le 211 federazioni e le 6 confederazioni mondiali. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono stati messi sul piatto 1,5 miliardi di dollari da spartire, con lo scopo di far ripartire i tornei, pagare il personale, gestire stadi e infrastrutture. Questo l'obiettivo del "Covid-19 relief plan", che il numero uno della Fifa Gianni Infantino ha definito "un ottimo esempio della solidarietà e dell’impegno del calcio in tempi così senza precedenti".

