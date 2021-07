Tim, l'ad Gubitosi: "TimVision sarà la casa del calcio: tutte le gare visibili con un unico dispositivo"

Una svolta epocale quella che si verificherà dalla prossima stagione per tutti gli appassionati del mondo del calcio in Italia. Lo streaming è il futuro e il primo cambiamento è proprio l'acquisizione da parte di Dazn dei diritti della Serie A, Serie B, Europa League e Conference League. In questo contesto si è inserito il gruppo Tim che ha siglato un accordo commerciale con Dazn ed è l’operatore di telefonia e pay tv di riferimento per l’offerta di contenuti. Tutti quindi avranno la possibilità di vedere le gare anche grazie alle offerte di TimVision e al nuovo decoder TimVision Box.

A spiegare la questione in maniera impeccabile è proprio l'amministratore delegato Luigi Gubitosi: "All’offerta Dazn che prevede Serie A, Serie B, Europa League e Conference League aggiungiamo grazie all’accordo con Mediaset Infinity anche la Champions League. TimVision sarà la piattaforma di riferimento per vedere tutto il calcio oltre a tanti altri grandi eventi e discipline sportive". Sarà di facile accesso per tutti i fruitori: "Con un solo decoder - il TimVision Box - e un solo telecomando, si potrà vedere tutto. I clienti avranno anche il grande vantaggio che a prezzi più bassi rispetto a quelli della piattaforma satellitare oltre allo sport potranno vedere anche il meglio del cinema e delle serie TV" riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.

