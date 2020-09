Torino, Cairo: "Immobile, che rimpianto. Non avrei mai voluto cederlo"

Tempo di bilanci per Urbano Cairo, al suo quindicesimo anno alla guida del Torino. Tra i rimpianti del numero uno granata, la cessione di Ciro Immobile. Lui stesso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo ha svelato, aggiungendo qualche dettaglio in più sull'operazione che portò l'attuale attaccante della Lazio in Bundesliga: "Il giocatore che non avrei voluto cedere? Immobile, andato via dopo un solo campionato al Borussia. L'avrei tenuto ma non mi è stato possibile anche perché era nostro solo al 50 per cento e lui voleva essere ceduto".

