Lazio Nuoto, in corso lo sfratto alla Garbatella. La rabbia del presidente Moroli "Io rimango qui" - VD

È in corso lo sfratto a Garbatella nella piscina di viale Giustiniano Imperatore, impianto che la Lazio Nuoto gestisce dal 1984. Nonostante la sentenza del Tar a loro favore, ai biancocelesti è stato recapitato nei giorni scorsi un avviso di sfratto che è ora in corso. Senza attendere i chiarimenti del Tar le forze dell'ordine si sono presentate oggi in loco, ma il presidente Massimo Moroli non ha nessuna intenzione di lasciare quella che considera casa sua. Di seguito il video che testimonia tutta la sua rabbia.

Lazio Nuoto, sfratto alla Garbatella: "Combattiamo contro un'ingiustizia di Roma Capitale"

