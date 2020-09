Lazio Nuoto, sfratto alla Garbatella: "Combattiamo contro un'ingiustizia di Roma Capitale"

Come già anticipato nei giorni scorsi, la Lazio Nuoto si è ritrovata un avviso di sfratto fuori dall'impianto della Garbatella a Roma. Una decisione in contrasto con la decisione del Tar dello scorso giugno, ma soprattutto inaspettata dalla sezione di nuoto biancoceleste che commenta così tale decisione:

"E’ ormai da mesi che la Lazio cerca di combattere contro un'ingiustizia perpetrata da Roma Capitale, un accanimento inspiegabile contro il mondo Lazio.

Domani 2 settembre l’amministrazione Raggi, alle 11, chiederà la riconsegna delle chiavi della piscina della Garbatella, al centro dell’ormai nota vicenda, mentre la società biancoceleste proverà a far valere le proprie ragioni e la legalità, forte del ricorso al Tar che solo poche settimane fa ha dato ragione alla Lazio Nuoto. Senza attendere nemmeno le ulteriori precisazioni chieste dalla stessa Roma Capitale ai giudici amministrativi sulla sentenza e senza nemmeno attendere il termine di 30 giorni per consentire di ricorrere nuovamente al Tar per chiedere ai giudici di far rispettare quanto già sentenziato, Roma Capitale in pieno agosto ha sfrattato la Lazio.

Saremo lì alle 11, fuori dalla piscina di viale Giustiniano Imperatore, per sostenere la legalità, lo sport, la comunità e la trasparenza".

AURONZO GIORNO 8 - Lazio, iniziano le prove tattiche: Jony e Kiyine si invertono

DIRETTA – Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo, ultimo sforzo per Fares

TORNA ALLA HOME PAGE