Troppe buche a Trigoria, cerchi e pneumatici distrutti per i calciatori della Roma: scoppia la rivolta

Grosse difficoltà per i calciatori della Roma che cercano di raggiungere il centro sportivo giallorosso a Trigoria. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, le troppe buche presenti sull'asfalto della Laurentina stanno mettendo a dura prova le automobili dei giocatori, al punto che la società giallorossa è arrivata a chiedere un intervento di manutenzione al Campidoglio. Un cerchio spaccato per Edin Dzeko, ben due pneumatici distrutti da Juan Jesus, auto ko per Diego Perotti. Persino la madre di Zaniolo ha avuto problemi con la pessima condizione dell'asfalto. Uno dei magazzinieri della Roma ha spiegato la situazione: "Diciamo che sembra un percorso di guerra, specialmente i nuovi arrivati sono a rischio danni. I vecchi ormai sanno dove sono le buche e riescono a dribblare anche le voragini". Dal Comune, intanto, arrivano le rassicurazioni: si parla di un piano di rifacimento dell'asfalto che partirà ad ottobre. Nel frattempo, i giocatori della Roma continueranno a dribblare voragini.

