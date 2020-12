Var, svolta nel prossimo campionato? Si pensa a una sala unica di controllo

È stato un weekend di campionato sicuramente non semplice, per quanto riguarda gli arbitri e il Var. Non sono mancate le polemiche, e secondo la rassegna stampa di Radiosei, cresce la necessità da parte degli arbitri di far conoscere all’esterno le motivazioni delle loro decisioni, ammettendo anche eventuali errori. La svolta potrebbe arrivare la prossima stagione, e sarebbe rappresentata da una sala Var attualmente in costruzione a Coverciano. I lavori, (che riprenderanno a gennaio), permetterebbero la realizzazione di una sala unica, (come già avviene in gran parte d'Europa), che analizzerebbe da remoto tutte le partite, tenendosi in contatto in tempo reale con gli arbitri. Direttamente da quella sala, i rappresentanti degli arbitri, spiegherebbero le ragioni per le quali sono state prese determinate decisioni, sia quelle giuste che quelle sbagliate.

Lazio, stasera appuntamento per la storia: Lotito carica la squadra a Formello

Champions League, il programma completo: la Juve vuole il primato, Manchester e PSG si giocano tutto

TORNA ALLA HOME PAGE