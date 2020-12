Lazio, stasera appuntamento per la storia: Lotito carica la squadra a Formello

Sarà una notte magica e storica per la Lazio, come detto da Inzaghi in conferenza stampa per presentare il match di Champions con il Bruges. Nella giornata di ieri la squadra ha ricevuto la visita del presidente Lotito: troppo importante la sfida di stasera. Raggiungere gli ottavi di finale sarebbe un risultato storico per il patron laziale, che al suo approdo nel 2004-2005, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ereditò una squadra che poi disputò l'intertoto in Europa. Sarà un Olimpico vuoto, ma l'atmosfera sarà magica. I teloni messi sul manto erboso dovranno reggere, sarà prevista tanta pioggia, e la Lazio non dovrà “scivolare” sul più bello, da imbattuta in Champions, per raggiungere un traguardo storico negli ultimi vent'anni. L'ultima volta che i capitolini si qualificarono alle fasi finali della massima competizione europea, fu nella stagione 99/00', con la squadra allenata da Erikson che raggiunse i quarti di finale.

PREMI – Il pareggio ottenuto a Dortmund è valso 900 mila euro in termini di premi, da aggiungere ai già 35 milioni che la Lazio ha guadagnato sul campo. La qualificazione agli ottavi ne varrebbe altri 9,5 più bonus, ed è legata al match di oggi, (900 mila euro in caso di pareggio, 2,7 in caso di vittoria). Cifre record nell'era Lotito, che in caso di approdo agli ottavi di finale totalizzerebbe 45-47 milioni di euro, (al netto poi del market pool che sarà definito a fine stagione).

