Scudetto 1915, riparte la battaglia portata avanti dall'Avv. Mignogna

Continua la battaglia portata avanti dall'avvocato Gian Luca Mignogna per il riconoscimento, ex aequo, dello Scudetto del 1915 alla Lazio. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport infatti le petizione ha raggiunto ormai la soglia delle 38.000 firme e ha ridato nuovo impulso a questa iniziativa. Mignogna ha infatti "formalmente richiesto alla Federcalcio di trasmettere a tutti i nuovi consiglieri copia integrale di ogni atto, documento e/o dossier probatorio prodotto a supporto dell'istanza in questione".

