A Roma alza i trofei solo la Lazio...U14: giallorossi ko. Bianchessi: "Vinto l'ennesimo derby"

A Roma, la Lazio, c'è solo la Lazio. Che sia Under 14 oppure over 32 - ogni riferimento a Senad Lulic è puramente casuale -, la musica non cambia. Da 120 anni. Le baby aquile di Simone Gonini, infatti, hanno portato a casa il bis. Il secondo Memorial 'Halima Haider' consecutivo, il secondo vinto battendo la Roma in finale. Il torneo, dedicato alla madre di Fabio Liverani, si conclude così: 2-0 per i primi della Capitale, a segno con Ceccarelli e Marinaj. Cammino netto per la Lazio (che in semifinale aveva battuto l'Inter ai calci di rigore, ndr), reduce da un filotto incredibile di vittorie consecutive tra campionato e coppe. Ne ha parlato a sslazio.it il Responsabile del settore giovanile biancoceleste, Mauro Bianchessi: "Oggi sono molto soddisfatto. La squadra ha vinto l’ennesimo derby, oltretutto in una finale disputatasi nella Capitale. Vogliamo dedicare questo successo nella stracittadina ai nostri tifosi. Vinciamo per il secondo anno di fila il Memorial ‘Halima Haider’, pochi ci credevano alla vigilia e vogliamo dedicare questo trofeo anche al nostro Presidente Claudio Lotito che è sempre presente con noi. Infine, quella di oggi è stata la ventiseiesima vittoria consecutiva ottenuta da questa squadra che sta compiendo cose eccezionali. Voglio fare i complimenti al tecnico Simone Gonini, allo staff ed a questi meravigliosi ragazzi. Oggi è giusto festeggiare, ma da domani torneremo con i piedi per terra per riprendere a lavorare pensando ai prossimi obiettivi da raggiungere".

L'ANGOLO TATTICO DI BRESCIA - LAZIO

LAZIO, FESTA A PIAZZA DELLA LIBERTA'

TORNA ALLA HOMEPAGE