DIRETTA PRIMAVERA - Lazio - Inter 0-0, annullato un gol a Franco

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 28ª giornata

Lazio - Inter 0-0

Mercoledì 9 giugno 2021, ore 15:00

Stadio ‘Mirko Fersini’, Formello

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Franco, Pica, Novella; A. Marino, Bertini, Ferrante; Czyz; Moro, Castigliani. A disp.: Pereira, Peruzzi, T. Marino, Cesaroni, Shehu, Cerbara, Tare. All.: Leonardo Menichini

INTER (3-5-2): Stankovic; Youte, Moretti, Sottini; Zanotti, Casadei, Sangalli, Wieser, Vezzoni; Oristanio, Bonfanti. A disp.: Magri, Rovida, Tovoli, L. Moretti, Dimarco, Lindkvist, Mirarchi, Boscolo, Goffi, Fonseca, Akhalaia. All.: Armando Madonna

Arbitro: Marco D'Ascanio (sez. di Ancona)

Assistenti: Micalizzi – Trischitta

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

31' - Raul Moro ispira, Marino si inserisce bene in area e trova lo spazio per calciare. Blocca Stankovic.

24' - Franco insacca di testa sul cross di Moro, ma è fuorigioco. Annullata la rete del difensore biancoceleste.

23' - Discesa di Floriani Mussolini, cross e colpo di testa di Czyz, pallone che termina in corner deviato dalla difesa nerazzura.

18' - Sottini colpisce di testa su corner. Pallone che termina fuori. Solo Inter finora.

12' - Botta dalla distanza di Sangalli, pallone che termina al lato.

6' - Bella giocata di Zanotti che converge e calcia col sinistro, trovando la risposta di Furlanetto con i pugni.

1' - Partiti!

PRIMO TEMPO - La Lazio Primavera affronta nella terzultima di campionato l'Inter di Armando Madonna, in lotta per la vetta della classifica. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio - Inter, gara valida per la 28esima giornata del campionato Primavera 1.