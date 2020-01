Italia Under16, i convocati per le sfide al Qatar: presente un biancoceleste

Doppia amichevole per la Nazionale Under16 di Daniele Zoratto. Martedì 21 e giovedì 23 gennaio è prevista la doppia sfida contro i pari età del Qatar. Per l'occasione sono stati convocati 22 calciatori nati nel 2004, il raduno è fissato in sede domenica prossima. Tra gli arruolati del ct c'è anche Giordano Rossi della Lazio. Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Bryan Bonucci (Inter), Elia Boseggia (Chievo Verona)

Difensori: Mattia Motolese (Bologna), Filippo Missori (Roma), Gabriele Cagia (Genoa), Christian Biagetti (Fiorentina), Antonello Vona (Parma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Francesco Zambelli (Inter), Andrea Pelamatti (Inter)

Centrocampisti: Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Giordano Rossi (Lazio), Giulio Doratiotto (Juventus), Riccardo Rossi (Pescara), Andrea Semenza (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Federico Accornero (Genoa)

Attaccanti: Tommaso Mancini (Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Michele Masala (Cagliari), Samuele Vignato (Chievo Verona).