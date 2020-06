Lazio, Bianchessi pesca dal Grifone: in arrivo Cavallari

Prosegue la campagna acquisti di Mauro Bianchessi, che punta a far tornare grande il settore giovanile della Lazio. Dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni, l'ex Milan non ferma la sua rivoluzione. I migliori talenti italiani del Lazio, in biancoceleste, questa la strada intrapresa. Dopo Volpe, dalla Tor Tre Teste, Abatneh e Formisano dal Savio, Bianchessi è pronto a pescare dal Grifone Monteverde il giovane Andrea Cavallari, classe 2006, attaccante esterno di qualità, che andrebbe a rafforzare l'Under 15 di Simone Gonini. A riportare la notizia è Gazzetta Regionale.