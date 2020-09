Lazio, blindato il gioiellino Castigliani: primo contratto e chiamata di Menichini

Un sogno diventato realtà, dopo una crescita esponenziale che nelle ultime due stagioni lo ha portato fino alla chiamata delle giovanili dell'Italia Under 17. Simone Castigliani è senza dubbio uno dei talenti del settore giovanile della Lazio da tenere d'occhio. Esterno classe 2003, da sette anni veste la maglia biancoceleste, con la quale ha fatto tutta la trafila. Quest'anno avrebbe dovuto far parte dell'Under 18 di Rocchi, ma nel corso della preparazione estiva alla nuova stagione ha impressionato il tecnico della Primavera Leonardo Menichini, che molto probabilmente potrebbe decidere di tenerlo in rosa. Un talento da non farsi sfuggire, tanto che Bianchessi, riporta Gazzetta regionale, ha deciso di fargli firmare subito il primo contratto da professionista. Un triennale che lo legherà definitivamente alla Lazio allontanando i grandi club. Ora l'obiettivo è quello di continuare a crescere, sperando di consacrarsi in biancoceleste e di strappare il pass per l'Europeo di categoria in programma a fine stagione.