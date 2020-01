Lazio, il weekend del settore giovanile biancoceleste

Weekend alle porte per il Settore Giovanile della Lazio. Apre le danze l'Under 13 sabato, i biancocelesti ospiteranno l'Atletico Morena alle ore 14:30. Nello stesso giorno scenderanno in campo anche i giovani Under 14 di Gonini, impegnati in casa con il Cassino Calcio. Domenica in trasferta per l'Under 17 di Fratini, che affronterà la Juventus. Giocherà invece tra le mura di casa l'Under 16 di Alboni, contro il Genoa. Stesso avversario per l'Under 15 di Tommaso Rocchi.

- UNDER 17, 17ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

JUVENTUS-LAZIO

Domenica 2 febbraio ore 11:00, Campo ‘Ale&Riky’ | Via Stupinigi, 182 - Vinovo

- UNDER 16, 17ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-GENOA

Domenica 2 febbraio ore 13:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 15, 17ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-GENOA

Domenica 2 febbraio ore 11:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14, 17ª giornata, All: Simone Gonini

LAZIO-CASSINO CALCIO

Sabato 1° febbraio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14 PRO, 11ª giornata, All: Simone Gonini

LAZIO-FERMANA

Domenica 2 febbraio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’

- UNDER 13, 16ª giornata, All: Alessandro Barnia

LAZIO-ATLETICO MORENA

Sabato 1° febbraio ore 14:30, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’