Lazio, l'ex Bonatti allenerà l'Under 16 della Juventus

Ripartirà dalle giovanili della Juventus Andrea Bonatti. L'ex tecnico della Primavera della Lazio allenerà l'Under 16 bianconera sostituendo il partente Paolo Beruatto. Arrivato in biancoceleste nell'estate 2016 dopo esser stato per anni vice di Menichini (approdato quest'estate proprio a Roma), il tecnico bresciano ha collezionato con la Lazio 50 panchine. Dopo aver condotto alla prima stagione la squadra alle Final Eight ottenendo il primo posto nel girone e anche il record di vittorie consecutive, il 36enne fu esonerato poi nel febbraio 2018 con la squadra in penultima posizione nel nuovo campionato Primavera 1. Dopo un anno e mezzo di assenza avrà ora la possibilità di rimettersi in gioco.

