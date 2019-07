Calciomercato Lazio, preso Shehu dal Levante: andrà in Primavera

La Lazio ha acquistato Florent Shehu ala destra, classe 2002, proveniente dalle giovanili del Levante. Nato in Francia, ma nazionale svizzero, Shehu milita nella selezione elvetica Under 17. Ala destra dotata di buon fisico (è alto 184 cm), velocità e ottima tecnica, il ragazzo ha deciso di sposare la Lazio nonostante su di lui ci fossero anche Milan, Napoli e Basilea. Decisivi i contatti e il progetto prospettato dal ds Tare come confermato da Shehu su Instagram: "Sono molto contento di aver firmato con la Lazio un contratto di tre anni, ringrazio il direttore sportivo Tare, i miei agenti e la mia famiglia. Forza Lazio". Shehu andrà a rinforzare la Primavera di Menechini.

Pubblicato il 20/07 alle 22:10