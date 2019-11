Lazio, le classifiche del settore giovanile: respira la Primavera

Weekend più che positivo per il settore giovanile della Lazio, con tutte le compagini di giovani aquile - dalla Primavera alle due Under 14 - che portano a casa i tre punti. La vittoria più importante, per blasone della sfida e classifica, è senza ombra di dubbio quella della squadra di Menichini nel derby: 2-1 e Roma ko, così la Lazio Primavera può respirare e salire fino al decimo posto in graduatoria. Due successi nei due recuperi contro la Virtus Entella anche per Under 16 e Under 15, che grazie a questi tre punti si piazzano entrambe al terzo posto dei rispettivi campionati. Infine, anche entrambe le Under 14 (quella Pro e regionale) vincono le proprie sfide e mantengono il primo posto a punteggio pieno. Di seguito, ecco risultati e classifica delle squadre del settore giovanile della Lazio:

LAZIO PRIMAVERA | Primavera 1

Risultati | 9ª giornata

Atalanta 4-1 Napoli

Cagliari 1-0 Bologna

Empoli 1-0 Fiorentina

Genoa 2-1 Pescara

Inter 0-0 Torino

Juventus 4-1 ChievoVerona

Lazio 2-1 Roma

Sassuolo 5-1 Sampdoria

Classifica

1) Cagliari 22

2) Atalanta 22

3) Genoa 19

4) Roma 16

5) Inter 13

6) Juventus 12

7) Bologna 12

8) Sassuolo 10

9) Fiorentina 10

10) Lazio 10

11) Empoli 9

12) Sampdoria 9

13) Torino 8

14) ChievoVerona 8

15) Pescara 7

16) Napoli 6

UNDER 16 | Girone A

Risultati | Recupero 9ª giornata

Virtus Entella-Lazio 1-2

Classifica

Juventus 28

Genoa 21

Lazio 20

Sassuolo 17

Parma 15

Fiorentina 15*

Empoli 13

Sampdoria 13

Spezia 11

Pisa 8

Torino 8

Virtus Entella 4*

Livorno 4

*Una partita in meno

UNDER 15 | Girone A

Risultati | Recupero 9ª giornata

Virtus Entella-Lazio 0-4

Classifica

Torino 26

Genoa 24

Lazio 22

Sampdoria 21

Parma 18

Fiorentina 15

Spezia 12

Sassuolo 12

Juventus 12

Livorno 8

Empoli 8

Virtus Entella 5

Pisa 2

UNDER 14 PRO

Risultati | 5ª giornata

Ascoli-Perugia 2-3

Lazio-Vis Pesaro 4-0

Alma J. Fano-Pescara 2-3

Ternana-Roma 1-2

Classifica

Lazio 15

Roma 12

Perugia 9*

Ascoli 6*

Ternana 6*

Pescara 4

Vis Pesaro 1**

Alma J. Fano 1*

Fermana 1*

*Una partita in meno

** Due partite in meno

UNDER 14 Elite | Girone B

Risultati | 8ª giornata

Accademia Frosinone s.c-Urbetevere 1-5

Albalonga-Giardinetti 1-3

Cassino-Ceprano 2-0

Città di Ciampino-Villalba Ocres Moca 4-0

Pro Calcio Tor Sapienza-Frosinone 0-4

Romulea-Lodigiani 0-1

Savio-Lazio 0-1

Vigor Perconti-Sansa 3-1

Classifica

Lazio 24

Urbetevere 22

Vigor Perconti 19

Frosinone 19

Lodigiani 18

Giardinetti 16

Savio 12

Albalonga 10

Pro Calcio Tor Sapienza 10

Sansa 8

Cassino 8

Città di Ciampino 5

Ceprano 3

Romulea 3

Accademia Frosinone 1

Villalba Ocres Moca 0

