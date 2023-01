Lazio Primavera, domani sarà scontro tra titani: a Formello c'è l'Ascoli

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Con il poker calato al Perugia, la Primavera della Lazio si piazza sempre più stabile sulla vetta della classifica. Con la vittoria dell'Ascoli per 1-0 sul Pescara però, anche i marchigiani si sono piazzati al primo posto. Domani 28 gennaio al campo Mirko Fersini di Formello alle 14.30 scenderanno in campo proprio le due prime forze del campionato. Il girone d'andata si chiuderà quindi con una sfida all'ultimo sangue e chissà se sarà un'aquila o un picchio...a volare più in alto.