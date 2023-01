Lazio Primavera, oggi contro il Cosenza: nel mirino la settima di fila

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi alle 11 contro il Cosenza. Può essere il weekend del sorpasso. Come riporta la Rassegna di Radiosei, la Lazio sarà impegnata sul campo della compagine calabrese provando a conseguire la settima vittoria consecutiva. Nel frattempo getterà un occhio sulla sfida d'alta classifica tra Pescara e Pisa. La squadra toscana è prima in classifica e ha un punto di vantaggio sui baby biancocelesti. A dare una mano ai ragazzi di Sanderra ci sarà Mahamadou Balde, attaccante esterno-seconda punta, fratello minore dell'ex Keita Blade Diao. Classe 2004 prelevato dalla Nocerina, aveva firmato da giorni, ma è stato tesserato soltanto ieri, giusto in tempo per la partita odierna. Sull'importanza della gara si è espresso il difensore Bedini, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “ll mister ci ha ripetuto più volte che sarà una gara decisiva. Dovremo essere concentrati, speriamo di portare a casa il risultato”. Le sue parole a Lazio Style Channel: “Finora ci sono state diverse sorprese, noi dobbiamo fare il nostro per ambire alla promozione. Siamo un gruppo unito, i nuovi si stanno inserendo al meglio”.

INNESTI - Tra i convocati, oltre a Mahamadou, hanno trovato spazio Bertini, capitano fuoriquota aggregato da giovedì pomeriggio e Simone Cesari, difensore 2004 acquistato a gennaio dal Trastevere. Il suo acquisto è stato ufficializzato un paio di giorni fa. Ingaggiato anche Giole Bosi dall'Atletico Madrid, da mercoledì si sta allenando con la Primavera: è un portiere classe 2007, compirà sedici anni ad aprile, fino a quel momento non potrà essere utilizzato per le partite ufficiali.

