Lazio Primavera, sabato c'è il Perugia: quando e dove vedere la partita

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la striscia di risultati utili consecutivi per la Lazio di Stefano Sanderra che mira l'obiettivo promozione in Primavera 1. I biancocelesti saranno impegnati sabato 21 gennaio al campo Mirko Fersini di Formello alle ore 14.30 contro il Perugia. A 26 punti la Lazio condivide la vetta insieme a Pisa, Pescara e Ascoli, mentre gli umbri sono attualmente al nono posto a 20 punti. La sfida potrà essere seguita attraverso la nostra diretta scritta sul sito Lalaziosiamonoi.it, in tv su Lazio Style Channe (canale 233 di SKy) e su Lazio Style Radio.