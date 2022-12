Lazio Primavera, sfida alla Viterbese: nel mirino la quinta vittoria di fila

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, la Lazio Primavera affronta la Viterbese. Alle 14:30, presso il Centro Sportivo Ginnasi di Ronciglione. I baby biacocelesti cercano la quinta vittoria consecutiva in campionato sperando in un passo falso di Benevento (+2) e Pisa (+1), le due squadre che la precedono in classifica. Gli avversari odierni rincorrono a -2. Tutte sono in corsa per la promozione diretta o un posto nei play -off.

Tra i convocati ancora presente Bertini, fuoriquota classe 2002, già utilizzato contro Pescara e Ternana. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, il tecnico Sanderra ai microfoni di Lazio Style Channel ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Dobbiamo essere umili e ambiziosi, non sottovalutando nessuno”. L'allenatore ha chiesto concentrazione massima alla vigilia: “Nelle ultime gare abbiamo saputo soffrire. Cerco di lavorare molto sulla natura della prestazione della squadra, non solo pensando al risultato. Dopo il ko contro l'Imolese lo spogliatoio si è compattato, capendo di dover essere meno individualista”. I risultati sono decisamente migliorati rispetto all'inizio di stagione: “ Il campionato Primavera è un crocevia”, ha concluso. “Un mix che richiede tempo. Bisogna seminare per ottenere il raccolto, cioè i risultati. Questa categoria è come la punta dell'iceberg, se lavori bene sotto si vede”.

TORNA ALLA HOMEPAGE