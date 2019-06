Lazio, settore giovanile: l'organigramma tecnico della stagione 2019-2020

Con una nota ufficiale la Lazio ha reso noto l'organigramma tecnico del settore giovanile per la stagione 2019/2020. Di seguito il comunicato.

"L’Under 17 sarà guidata da mister Paolo Ruggeri che, in particolare, condurrà i ragazzi classe 2003. La selezione Under 16, invece, sarà affidata nuovamente a Marco Alboni che, nell’ultima stagione, ha condotto il gruppo alla fase finale del campionato nazionale. Sulla panchina della formazione Under 15, dopo aver vinto il titolo regionale con l’Under 14, siederà Tommaso Rocchi. La selezione Under 14 sarà guidata da mister Simone Gonini, mentre la categoria Under 13 sarà gestita da mister Alessandro Barnia. Fabrizio Fratini, infine, che lo scorso anno ha gestito la rosa Under 17, ricoprirà il ruolo di coordinatore dell’area tecnica e metodologica delle squadre Nazionali".

Lo staff completo dell’intera sezione agonistica del Settore Giovanile biancoceleste:

Allievi Nazionali Under 17

Allenatore: Paolo Ruggeri

Allenatore in seconda: Luca Luzardi

Preparatore portieri: Cristiano Viotti

Preparatore atletico: Luca Errante

Allievi Nazionali Under 16

Allenatore: Marco Alboni

Allenatore in seconda: Costantino Zuccarini

Preparatore portieri: Cristiano Viotti

Preparatore atletico: Alessandro Geraldi

Giovanissimi Nazionali Under 15:

Allenatore: Tommaso Rocchi

Allenatore in seconda: Alessandro Iannuzzi

Preparatore portieri: Vincenzo Saccoccio

Preparatore atletico: Agostino Crocco

Coordinatore area tecnica e metodologica squadre Nazionali: Fabrizio Fratini

Giovanissimi Regionali Under 14:

Allenatore: Simone Gonini

Allenatore in seconda: Massimiliano Catini

Preparatore portieri: Filippo Apeddu

Preparatore atletico: Alessandro Autieri