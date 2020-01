PRIMAVERA – Disfatta Lazio, tripletta di Moro ma è quello del Genoa: biancocelesti ribaltati

Una buona Lazio per un’ora di gioco, poi il black-out totale che causa la rimonta del Genoa. I biancocelesti partono timidamente, poi in contropiede con Cerbara e Raul Moro prendono campo mettendo sotto gli ospiti al Fersini. Il difensore Franco la sblocca con il suo quarto gol stagionale, il terzo in campionato, mettendo la sfida sui binari giusti. Nella seconda frazione però, è tutt’altro Genoa. I rossoblu tengono il pallino del gioco, costringono la Lazio nella sua metà campo. L’uno-due micidiale che ribalta il risultato lo sigla Moro, nel giro di un solo minuto di gioco. Prima un colpo di testa che si infila all’incrocio, poi con il giusto opportunismo in area di rigore deposita in rete un pallone lasciato lì da Alia, dopo un’uscita avventata. Il 3-1 finale, nonchè la sua tripletta personale, arriva al 75esimo dopo un’azione personale devastante di Cleonise. Al 90esimo lo sigla invece il neo-entrato Bianchi (anche in questo caso quello del Genoa). Una sconfitta che allontana la zona play-off ormai quasi definitivamente, ma che soprattutto permette alle avversarie per la lotta salvezza di riavvicinarsi pericolosamente. Aggancio del Sassuolo, prossimo avversario in campionato, sorpasso invece di Torino, Samp ed Empoli.

Primavera 1 TIM 2019-2020, 15ª giornata

Lunedì 20 gennaio 2020, ore 14:30

Stadio ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

Lazio - Genoa 1-4 (32' Franco, 65', 66', 75' Moro, 90' Bianchi)



LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini (81' Russo), Bianchi, Shoti (70' Czyz); Cerbara (70' Shehu), Nimmermeer, Moro. A disp.: Furlanetto, Marocco, Petricca, Cipriano, Francucci, Ndrecka, Kaziewicz, Tare, Moschini. All.: Leonardo Menichini.



GENOA (4-3-3): Drago; Piccardo, Rizzo, Serpe, Lisboa (84' Ruggeri); Zennaro (81' Bianchi), Rovella, Ebongue; Besaggio, Moro (81' Cenci), Cleonise. A disp.: Agostino, Gasco, Raggio, Turchet, Klimavicius, Buonavoglia. All.: Chiappino Luca.

Arbitro: Andrea Bordin (sez. Bassano del Grappa)

Assistenti: Melchiorre–D’Angelo

Ammoniti: Shoti, Kalaj, Nimmermeer, Bertini (L), Rizzo, Cleonise (G).

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+4 - Triplice fischio.

90'+2 - Ultimi minuti di gioco. Partita ormai decisa.

90' - Gol Genoa. Palla in verticale, Bianchi sbuca alle spalle dei difensori della Lazio poi davanti ad Alia deposita in rete. 4-1 e partita chiusa.

81' - Bertini lascia il posto a Russo. Cenci e Bianchi al posto di Zennaro e Moro nel Genoa.

80' - Battibecco fra Cleonise e la tribuna di sostenitori della Lazio. L'arbitro lascia correre.

80' - Giallo per Cleonise dopo un battibecco con Bertini.

79' - Bella azione della Lazio che prova a rialzarsi con Shehu. Sponda di nimmermeer e tiro insidioso di

75' - Terza rete del Genoa. Azione mostruosa di Cleonise che si beve i difensori della Lazio e calcia da posizione defilata. Alia respinge il primo tiro, poi non può nulla sulla terza ribattuta di Moro, che segna la sua tripletta.

73' - Ammonizione per il numero 4 del Genoa Rizzo.

72' - Pallone sporco in area raccolto da Nimmermeer che in scivolata calcia verso la porta, tiro ribattuto.

70' - Doppio cambio per la Lazio: dentro Czyz e Shehu al posto di Shoti e Cerbara.

66' - Il Genoa la ribalta. Uno-due letale degli ospiti. Uscita avventata di lia che col pugno non riesce a ribattere un cross dalla sinistra. Per Moro è un gioco da ragazzi mettere dentro a porta vuota.

65' - Pareggio del Genoa. Cross dalla destra e stacco di testa di Moro, che impatta bene il pallone trafiggendo Alia. Difesa della Lazio troppo ferma in questa occasione.

57' - Giallo per Bertini.

52' - Ci prova la Lazio su punizione. Il tiro di Falbo è però impreciso.

50' - Lazio aggressiva in campo, Menichini carica i suoi dalla panchina.

46' - Si riparte. Stessi 22 in campo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo.

45' - Cerbara recupera il pallone al limite della sua area di rigore e si invola verso la porta di Drago. Il suo cross pesca Shoti che va col piattone ma trova la respinta di un calciatore del Genoa.

44' - Fallo tattico di Bertini su Rovella. L'arbitro lo grazia.

43' - Ancora Alia! Strepitoso il portiere biancoceleste che respinge un tiro dall'interno dell'area di Zennaro.

40' - Genoa che prova a rifarsi dopo il gol subito. La Lazio sembra aver preso però le misure agli avversari.

35' - Nimmermeer recupera un buon pallone e mette in moto Cerbara. Il tiro dell'attaccante biancoceleste termina alto.

34' - Scorrettezza di Nimmermeer che viene ammonito dall'arbitro Bordin.

32' - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLl! La sblocca la Lazio. Calcio d'angolo insidioso, Moro a porta sicura si vede respingere il pallone da Drago. Franco però raccoglie un pallone sporco ribadendo in rete. Lazio in vantaggio.

31' - Grandissima azione personale di Moro che supera i difensori del Genoa come birilli, poi libera al tiro Armini. Drago è ben posizionato e mette in corner.

26' - Secondo giallo per la Lazio. Stavolta se lo becca Kalaj che ferma una ripartenza del Genoa.

24' - Prova a farsi vedere davanti la Lazio. Punizione dalla trequarti di Falbo e girata al volo di Kalaj. Pallone che termina alto.

21' - Azione manovrata del Genoa. Ebongue trova in area Besaggio che calcia forte sul secondo palo. Alia ci mette i guantoni salvando ancora la Lazio.

20' - Primo giallo della gara all'indirizzo di Emiliano Shoti.

17' - Ci prova ancora il Genoa. Azione personale di Besaggio che si accentra e calcia a giro. Pallone di poco al lato.

12' - Lazio sotto pressione. Il Genoa fa la partita, i biancocelesti aspettano il momento giusto per ripartire in contropiede.

7' - Ancora Genoa vicino al gol. Kalaj si fa anticipare da Cleonise, che si invola verso la porta di Alia. Il portiere biancoceleste in uscita riesce a respingere salvando il risultato.

6' - Genoa pericoloso. Rovella prova con un tiro dalla distanza a scendere. Pallone di poco alto sopra la traversa.

3' - Buona ripartenza della Lazio con Cerbara che mette in movimento Nimmermeer. Pallone leggermente lungo bloccato da Drago in uscita.

1' - Partiti in questo momento. Sono gli ospiti a battere il calcio d'inizio.

PRIMO TEMPO - Ultima giornata del girone d'andata, Menichini manda in campo lo stesso undici protagonista nell'ultimo match contro il Bologna. Al Fersini arriva il Genoa di Chiappino, in crisi di risultati da ormai 5 partite (4 sconfitte e 1 pareggio). Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Genoa, gara valida per la 15esima giornata del campionato Primavera 1.



Pubblicato il 20/01 alle ore 16:20