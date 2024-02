Primavera | Due acquisti, due esordi: Kone e Di Gianni subito in campo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato invernale è terminato da quattro giorni e la Lazio si è mossa anche e soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sanderra. A richiedere qualche limatura è stato specialmente il reparto d'attacco, colpito da diversi infortuni, da Balde a Diego Gonzalez, fino a D'Agostini, rientrato dopo un infortunio nella recente sfida contro il Genoa durante la quale ha avuto una ricaduta.

La società si è quindi voluta muovere di conseguenza, dando il benvenuto a Formello ai due innesti Kone e Di Gianni. Il primo è un classe 2004, utiilizzabile sia come punta centrale che come esterno, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Sorrento, club di Serie C. Nato a Piacenza ma di origini ivoriane, ha esordito subito nella sfida casalinga contro il Torino, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia subentrando al 45' al posto di Sulejmani.

Il secondo innesto, che ha avuto occasione di esordire nella sfida di campionato contro la Juventus a Vinovo, è una punta pura classe 2006, anche lui in arrivo dalla Serie C, ma dal Gubbio. I riflettori si sono accesi su di lui al 61' del match in casa dei bianconeri subentrando al posto dello stesso Sulejmani.

Buona la prima per entrambi: nonostante Kone sia entrato nel mezzo di una sfida complicatissima e dall'esito non positivo, il suo atteggiamento determinato ha dato una grossa mano ai compagni. Al triplice fischio è uscito dal campo visibilmente dispiaciuto per la sconfitta. Bene anche Di Gianni, un po' in ombra nei primi minuti ma più attivo col passare dei minuti, tentando anche al 77' un colpo di testa in direzione della porta avversaria sfruttando un cross di capitan Ruggeri.